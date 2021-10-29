Чистая прибыль Amazon в третьем квартале упала почти в два раза

Чистая прибыль крупнейшего в мире онлайн-ретейлера Amazon за прошедшие три месяца сократилась почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Чистая прибыль крупнейшего в мире онлайн-ретейлера Amazon за прошедшие три месяца сократилась почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют опубликованные в четверг данные финансовой отчетности компании.

За минувший квартал чистая прибыль компании составила лишь 3,2 млрд долларов США, в то время как за тот же период 2020 года этот показатель достиг 6,3 млрд долларов США. Операционная прибыль также заметно снизилась с 6,2 до 4,9 млрд долларов США.

В Amazon объясняют такое падение экономических показателей обширными инвестициями в развитие компании вследствие возросшего спроса на доставку после начала пандемии, а также затратами, связанными с ростом зарплат, расценок на доставку и проблемами с логистической цепочкой. "Это будет дорого стоить нам в краткосрочной перспективе, однако это правильная расстановка приоритетов для наших пользователей и партнеров", - приводятся в пресс-релизе слова генерального директора Amazon Энди Джесси.