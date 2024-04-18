О нас

Число заявок на пособие по безработице в США составило 212 тыс.

Число заявок на пособие по безработице в США составило 212 тыс. Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе составило 212 тыс. человек.
Бизнес
18 апреля 2024 г. 17:43
Число заявок на пособие по безработице в США составило 212 тыс.

Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе составило 212 тыс. человек.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в отчете Министерства труда США.

Согласно пересмотренным данным, неделей ранее этот показатель также равнялся 212 тыс., а не 211 тыс. человек.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали увеличение числа заявок до 215 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели.

Среднее число заявок на пособие в стране за последние четыре недели, менее волатильный показатель, также осталось неизменным - 214,5 тыс.

Количество продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 6 апреля, увеличилось до 1,812 млн - максимума с конца января, по сравнению с 1,810 млн неделей ранее.

Эксперты ожидали повышения показателя до 1,818 млн с объявленного ранее уровня предыдущей недели в 1,817 млн.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Number of Americans applying for jobless benefits revealed

Самое читаемое

Иран запустил третью волну БПЛА по Израилю
Иран запустил третью волну БПЛА по Израилю
14 апреля 2024 г. 01:29
Иран запустил крылатые ракеты в сторону Израиля
Иран запустил крылатые ракеты в сторону Израиля
14 апреля 2024 г. 00:42
СМИ: Десятки иранских беспилотников пересекают территорию Ирака в направлении Израиля
СМИ: Десятки иранских беспилотников пересекают территорию Ирака в направлении Израиля
14 апреля 2024 г. 00:20
Иран объявил о закрытии воздушного пространства над Тегераном
Иран объявил о закрытии воздушного пространства над Тегераном
14 апреля 2024 г. 00:18
Жителя Баку задержали по подозрению в педофилии
Жителя Баку задержали по подозрению в педофилии
15 апреля 2024 г. 11:54
Иран запустил десятки беспилотников в сторону Израиля
Иран запустил десятки беспилотников в сторону Израиля
13 апреля 2024 г. 23:54
СМИ: Иран может атаковать территорию Израиля утром 14 апреля
СМИ: Иран может атаковать территорию Израиля утром 14 апреля
13 апреля 2024 г. 23:36
В Стамбуле произошло вооруженное нападение, есть погибший и раненые
В Стамбуле произошло вооруженное нападение, есть погибший и раненые
13 апреля 2024 г. 23:23
В Азербайджане из незаконного оборота изъяли 49 кг наркотиков
В Азербайджане из незаконного оборота изъяли 49 кг наркотиков
15 апреля 2024 г. 10:02
В Тбилиси перед штаб-квартирой правящей партии проходит акция протеста
ФотоВ Тбилиси перед штаб-квартирой правящей партии проходит акция протеста
13 апреля 2024 г. 16:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi