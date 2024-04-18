Число заявок на пособие по безработице в США составило 212 тыс.

Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе составило 212 тыс. человек.

Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе составило 212 тыс. человек.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в отчете Министерства труда США.

Согласно пересмотренным данным, неделей ранее этот показатель также равнялся 212 тыс., а не 211 тыс. человек.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали увеличение числа заявок до 215 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели.

Среднее число заявок на пособие в стране за последние четыре недели, менее волатильный показатель, также осталось неизменным - 214,5 тыс.

Количество продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 6 апреля, увеличилось до 1,812 млн - максимума с конца января, по сравнению с 1,810 млн неделей ранее.

Эксперты ожидали повышения показателя до 1,818 млн с объявленного ранее уровня предыдущей недели в 1,817 млн.