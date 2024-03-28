Число заявок на пособие по безработице в США снизилось

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 2 тыс., до 210 тыс. человек.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 2 тыс., до 210 тыс. человек.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщило Минтруда США.

По пересмотренным данным, неделей ранее этот показатель составил 212 тыс., а не 210 тыс.

Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали, что число заявок составит 212 тыс.

Среднее число заявок на пособие в стране за последние четыре недели, менее волатильный показатель, понизилось до 211 тыс. по сравнению с 211,75 тыс. неделей ранее.

Количество продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 16 марта, повысилось до 1,819 млн с 1,795 млн неделей ранее.