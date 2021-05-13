Цены на пальмовое масло взлетели на 120%

Рост котировок может вызвать рост цен, как минимум в ресторанной и кондитерской индустрии, на косметическом рынке

За год цены на пальмовое масло на Малайзийской бирже выросли более чем на 120% и составили 1 091 долларов США за 1 тонну.

Как передает Report, об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на Bloomberg.

По данным агентства, объем потребления пальмового масла в мире превышает 75 миллионов тонн. А рост котировок может вызвать рост цен, как минимум в ресторанной и кондитерской индустрии, на косметическом рынке.

Эксперты агентства объясняют скачок цен на пальмовое масло дефицитом рабочей силы, который возник из-за пандемии коронавируса в Малайзии и Индонезии.

"Рост цен до невиданных ранее высот однозначно повлияет на потребительские привычки. Потребление [пальмового масла] сократится, и, если тенденция к росту цен сохранится, перемены в пищевых привычках могут привести к изменению принципов, по которым люди выбирают продукты питания", – цитирует издание собеседника Bloomberg.