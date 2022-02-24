ВЭФ написал об открытии Центра IV промышленной революции в Азербайджане

Центр четвертой промышленной революции открылся в Азербайджане

Министерство экономики Азербайджана в партнерстве со Всемирным экономическим форумом (ВЭФ) провело церемонию открытия Центра четвертой промышленной революции (C4IR) в Баку.

Как сообщает Report cо ссылкой на пресс-службу ВЭФ, на церемонии открытия министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров сказал, что одной из целей создания центра является укрепление позиций Азербайджана в IV промышленной революции, которая меняет тенденции в мировой экономике и правила конкуренции, а также быть в числе ведущих стран в этой сфере.

“В этом отношении сотрудничество с Всемирным экономическим форумом и его Сетью центров четвертой промышленной революции - успешное продолжение усилий в этой области. Запуск Азербайджанского Центра IV промышленной революции, который является одним из очень немногих подобных центров в мире, имеет особое значение,” отметил министр.

Он добавил, что в рамках этого сотрудничества C4IR Azerbaijan будет способствовать быстрому применению и освоению передовых технологий, обеспечению их служения гражданам и общественным интересам, развитию цифровой экономики и дальнейшему совершенствованию сферы исследований и разработок в стране.

Инициативы центра направлены на координацию с партнерами из государственного, частного секторов и научных кругов. Это будет способствовать созданию дополнительных возможностей и предоставлению заинтересованным сторонам различных преимуществ от ключевых технологий IV промышленной революции, а также снизит связанные с этим риски.

“Быстрое развитие технологий меняет отрасли, бросает вызов существующей нормативно-правовой базе и заново определяет фундаментальные аспекты нашей повседневной жизни. Являясь частью сети Центра IV промышленной революции, Азербайджан будет играть решающую роль в обеспечении инновационных преобразований на устойчивой, гибкой и инклюзивной основе,” сказал президент Всемирного экономического форума Бёрге Бренде.

Четвертая промышленная революция привела к технологическим прорывам во многих областях, включая искусственный интеллект и машинное обучение, интернет вещей и робототехнику, 3D-печать, нанотехнологии и биотехнологии.

Глобальная сеть Форума является платформой для многостороннего сотрудничества, объединяющей государственный и частный секторы для максимизации технологических преимуществ для общества при минимизации рисков, связанных с технологиями 4IR.

C4IR Azerbaijan - часть сети из 16 центров, которая охватывает четыре континента.