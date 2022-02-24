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ВЭФ написал об открытии Центра IV промышленной революции в Азербайджане

ВЭФ написал об открытии Центра IV промышленной революции в Азербайджане Центр четвертой промышленной революции открылся в Азербайджане 
Бизнес
24 февраля 2022 г. 16:37
ВЭФ написал об открытии Центра IV промышленной революции в Азербайджане

Министерство экономики Азербайджана в партнерстве со Всемирным экономическим форумом (ВЭФ) провело церемонию открытия Центра четвертой промышленной революции (C4IR) в Баку.

Как сообщает Report cо ссылкой на пресс-службу ВЭФ, на церемонии открытия министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров сказал, что одной из целей создания центра является укрепление позиций Азербайджана в IV промышленной революции, которая меняет тенденции в мировой экономике и правила конкуренции, а также быть в числе ведущих стран в этой сфере.

“В этом отношении сотрудничество с Всемирным экономическим форумом и его Сетью центров четвертой промышленной революции - успешное продолжение усилий в этой области. Запуск Азербайджанского Центра IV промышленной революции, который является одним из очень немногих подобных центров в мире, имеет особое значение,” отметил министр.

Он добавил, что в рамках этого сотрудничества C4IR Azerbaijan будет способствовать быстрому применению и освоению передовых технологий, обеспечению их служения гражданам и общественным интересам, развитию цифровой экономики и дальнейшему совершенствованию сферы исследований и разработок в стране.

Инициативы центра направлены на координацию с партнерами из государственного, частного секторов и научных кругов. Это будет способствовать созданию дополнительных возможностей и предоставлению заинтересованным сторонам различных преимуществ от ключевых технологий IV промышленной революции, а также снизит связанные с этим риски.

“Быстрое развитие технологий меняет отрасли, бросает вызов существующей нормативно-правовой базе и заново определяет фундаментальные аспекты нашей повседневной жизни. Являясь частью сети Центра IV промышленной революции, Азербайджан будет играть решающую роль в обеспечении инновационных преобразований на устойчивой, гибкой и инклюзивной основе,” сказал президент Всемирного экономического форума Бёрге Бренде.

Четвертая промышленная революция привела к технологическим прорывам во многих областях, включая искусственный интеллект и машинное обучение, интернет вещей и робототехнику, 3D-печать, нанотехнологии и биотехнологии.

Глобальная сеть Форума является платформой для многостороннего сотрудничества, объединяющей государственный и частный секторы для максимизации технологических преимуществ для общества при минимизации рисков, связанных с технологиями 4IR.
C4IR Azerbaijan - часть сети из 16 центров, которая охватывает четыре континента.

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Версия на азербайджанском языке Dünya İqtisadi Forumu Azərbaycanda IV Sənaye İnqilabı Mərkəzinin açılmasından yazıb
Версия на английском языке World Economic Forum reports on launching Centre for Fourth Industrial Revolution in Azerbaijan

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