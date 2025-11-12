ЦБА: МСБ Азербайджана имеют низкий потенциал по созданию добавленной стоимости

Способность малого и среднего бизнеса в Азербайджане создавать добавленную стоимость остается крайне низкой.

Как сообщает Report, об этом заявил директор Департамента устойчивого развития финансового сектора ЦБА Рустам Таиров на семинаре "Мониторинг малых и средних предприятий в Азии 2025" в Баку.

По словам Таирова, банки остаются главным внешним источником финансирования для малого и среднего бизнеса.

"Кредиты МСБ составляют около 25% общего кредитного портфеля и 47% бизнес-портфеля банков. Это свидетельствует о растущем взаимодействии банков с реальным сектором экономики. Однако в случае колебаний кредитного цикла МСБ могут столкнуться с трудностями в привлечении финансирования", - сказал он.

Представитель регулятора отметил, что МСБ обеспечивает почти половину национальной занятости, однако его вклад в экономику остается ограниченным.

"Мы видим, что способность МСБ создавать добавленную стоимость очень низка", - подчеркнул Таиров.