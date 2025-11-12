Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет

    ЦБА: МСБ Азербайджана имеют низкий потенциал по созданию добавленной стоимости

    Бизнес
    • 12 ноября, 2025
    • 15:24
    ЦБА: МСБ Азербайджана имеют низкий потенциал по созданию добавленной стоимости

    Способность малого и среднего бизнеса в Азербайджане создавать добавленную стоимость остается крайне низкой.

    Как сообщает Report, об этом заявил директор Департамента устойчивого развития финансового сектора ЦБА Рустам Таиров на семинаре "Мониторинг малых и средних предприятий в Азии 2025" в Баку.

    По словам Таирова, банки остаются главным внешним источником финансирования для малого и среднего бизнеса.

    "Кредиты МСБ составляют около 25% общего кредитного портфеля и 47% бизнес-портфеля банков. Это свидетельствует о растущем взаимодействии банков с реальным сектором экономики. Однако в случае колебаний кредитного цикла МСБ могут столкнуться с трудностями в привлечении финансирования", - сказал он.

    Представитель регулятора отметил, что МСБ обеспечивает почти половину национальной занятости, однако его вклад в экономику остается ограниченным.

    "Мы видим, что способность МСБ создавать добавленную стоимость очень низка", - подчеркнул Таиров.

    ЦБА банки МСБ добавленная стоимость бизнес
    AMB: KOB-ların əlavə dəyər yaratma qabiliyyəti olduqca aşağıdır
    CBA: Azerbaijani SMEs have low potential to create added value

    Последние новости

    16:15

    ЦБА выдал лицензию еще одному пункту обмена валюты в Баку

    Финансы
    16:11

    ЦБА призывает упростить оценку "зеленых проектов" малого бизнеса

    Финансы
    16:10

    Минэкономики: Азербайджан заключил соглашения о свободной торговле с 10 странами

    Бизнес
    16:03

    Путин принял приглашение Токаева посетить Казахстан в 2026 году

    В регионе
    16:01

    ЦБА разрабатывает модель банкострахования для расширения финансирования агросектора

    Финансы
    15:42

    Срок военной службы офицеров в мирное время могут сократить на полгода

    Милли Меджлис
    15:41

    В Азербайджане расширяется список военнослужащих, имеющих право на звание лейтенанта

    Милли Меджлис
    15:40

    Путин примет участие в заседании ОДКБ в Бишкеке

    В регионе
    15:33
    Фото

    Азербайджанский тяжелоатлет завоевал две медали на Исламиаде - ОБНОВЛЕНО

    Индивидуальные
    Лента новостей