Caspian Energy Forum Tbilisi 2018 переносится на май

Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ 5-й Международный Caspian Energy Forum Tbilisi – 2018, организованный компанией Caspian Energy Georgia, переносится с 18 апреля на 8 мая 2018 года.

Как сообщает Report, дата форума перенесена в связи с многочисленными просьбами компаний, принимающих участие в международных мероприятиях в Азербайджане и за его пределами.

В связи с реализацией ряда крупных региональных энергетических и транспортных проектов, важным звеном которых является Грузия, а также благоприятным инвестиционным и деловым климатом, который вызвал высокий интерес к грузинской экономике со стороны представителей международного бизнес-сообщества, на форуме ожидается большое количество участников, представляющих европейский, американский и азиатский континенты. Об этом заявил первый заместитель председателя и главный исполнительный директор Caspian European Club Тельман Алиев. Он также отметил, что на открытии планируется участие премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили и членов правительства, представляющих экономический блок Грузии.

Официальную поддержку 5-му Международному Caspian Energy Forum Tbilisi – 2018 оказывают правительства Грузии и Азербайджана, Caspian European Club.

Как сообщил Тельман Алиев, Caspian Energy Forum проводится несколько раз в год в странах каспийско-черноморского и балтийского регионов и является традиционной площадкой, создающей благоприятные условия для активизации диалога бизнес-власть, налаживания тесного контакта между компаниями нефтяного и ненефтяного секторов, для встречи транснациональных компаний и представителей малого и среднего бизнеса, а также для инвесторов, экспертов и аналитиков, заинтересованных в глобальном сотрудничестве бизнеса.

В Caspian Energy Forum Tbilisi – 2018 примут участие от 300 до 500 делегатов, среди которых члены правительства Грузии и Азербайджана, главы государственных и транснациональных компаний, международных финансовых институтов, ведущих аналитических центров, инвестиционных компаний и рейтинговых агентств стран каспийско-черноморского и балтийского регионов, а также представители дипломатических и международных миссий, аккредитованных в Грузии.