Caspian Energy Forum Nakhchivan 2018 состоится 14 июня

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Началась регистрация делегатов на 6-й международный Caspian Energy Forum Nakhchivan – 2018, который состоится 14 июня 2018 года в Нахчыванской АР.

Caspian Energy Forum Nakhchivan – 2018 приурочен к объявлению Нахчывана столицей Исламской культуры – 2018. Проведение форума совпадает с 25-летием возвращения к власти Гейдара Алиева и спасению Азербайджана от гражданской войны.

Об этом сообщил Report первый заместитель председателя и главный исполнительный директор Caspian European Club Тельман Алиев.

Тельман Алиев отметил, что на открытии примет участие председатель Верховного меджлиса Нахчыванской АР Васиф Талыбов, члены правительства, представляющие экономический блок Нахчыванской АР, а также компании, осуществляющие свою деятельность в Нахчыванской АР и члены правления Caspian European Club.

Ключевой темой Caspian Energy Forum Nakhchivan – 2018 станет тема под названием "Открытые рынки: долгосрочные перспективы развития".

Официальную поддержку 6-му Международному Caspian Energy Forum Nakhchivan – 2018 оказывают правительство Нахчыванской АР и Caspian European Club.

На Caspian Energy Forum Nakhchivan – 2018 смогут принять участие только члены Caspian European Club и их партнеры, заинтересованные в создании новых предприятий и в инвестировании в Нахчыванскую АР.

Как сообщил Тельман Алиев, Caspian Energy Forum проводится несколько раз в год в странах каспийско-черноморского и балтийского регионов и является традиционной площадкой, создающей благоприятные условия для активизации диалога бизнес-власть, налаживания тесного контакта между компаниями нефтяного и ненефтяного секторов, для встречи транснациональных компаний и представителей малого и среднего бизнеса, а также для инвесторов, экспертов и аналитиков, заинтересованных в глобальном сотрудничестве бизнеса.