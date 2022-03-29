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Carlsberg Azerbaijan: Мы продолжим свою деятельность

Carlsberg Azerbaijan: Мы продолжим свою деятельность ООО Carlsberg Azerbaijan продолжит свою деятельность.
Бизнес
29 марта 2022 г. 17:52
Carlsberg Azerbaijan: Мы продолжим свою деятельность

ООО Carlsberg Azerbaijan продолжит свою деятельность.

Об этом Report сообщила руководитель отдела корпоративных коммуникаций компании Лала Эфенди.

Она сказала об этом, комментируя решение датского пивовара Carlsberg продать бренд "Балтика" и уйти с российского рынка.

По словам Эфенди, до сих пор их компания закупала в России некоторые объемы сырья и упаковочных материалов: "В течение последнего месяца мы работали над поиском альтернативных источников сырья, чтобы обеспечить стабильные поставки продукции, нарушенные в связи со сложившейся политической ситуацией в регионе. Разумеется, в настоящее время обсуждаются различные альтернативные варианты доставки и сырья и упаковочной продукции. Однако сейчас ситуация не критическая, Carlsberg Azerbaijan продолжит свою деятельность и поставки продукции, а также будет и дальше расширять посевные площади под ячмень, необходимый для производства пива".
Накануне компания Carlsberg заявила о прекращении своего присутствия в России. Ранее, в начале марта, компания объявила о решении прекратить производство и продажу пива в России под брендом Carlsberg.

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Версия на азербайджанском языке "Carlsberg Azerbaijan": "Fəaliyyətimizi davam etdirəcəyik"

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