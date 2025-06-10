ЦАЭРК: В Азербайджане упростилось взаимодействие между работодателями и соискателями

12:20

В Азербайджане благодаря новой модели услуг занятости упрощено взаимодействие между работодателями и соискателями. Повысилась доступность вакансий через банк данных, ускорен обмен информацией через электронные системы.

Об этом Report сообщила Сабина Джумазаде, заместитель начальника отдела мониторинга и оценки Центра анализа экономических реформ и коммуникации (ЦАЭРК).

"Увеличен размер квоты для работодателей, а прием заявлений через Подсистему "Труд и занятость" (ПСТЗ) усилил контроль над рабочими местами. Такой подход помогает снижать уровень безработицы и подбирать кадры с учетом потребностей работодателей, обеспечивая прозрачность и справедливость в сфере занятости", - отметила она.

По ее словам, также был пересмотрен механизм совместного финансирования зарплат для сокращения безработицы и повышения занятости, интеграции социально уязвимых групп в официальный рынок труда и облегчения финансовой нагрузки на работодателей. Этот шаг способствует снижению неформальной занятости и укреплению системы соцзащиты.

"Расширение активных мер занятости, повышение квалификации рабочей силы и развитие социального диалога создают более благоприятные условия как для работников, так и для работодателей", - добавила представитель ЦАЭРК.

Она подчеркнула, что меры в рамках "Плана действий на 2020-2025 годы по реализации Стратегии занятости на 2019-2030 годы" направлены на повышение прозрачности и эффективности рынка труда, и обеспечение социальной справедливости. Успешная реализация стратегии поможет сформировать современный, более устойчивый и инклюзивный рынок труда в Азербайджане.