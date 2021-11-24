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ЦАЭРК: Открытие Зангезурского коридора будет служить интересам Бельгии и Азербайджана

ЦАЭРК: Открытие Зангезурского коридора будет служить интересам Бельгии и Азербайджана Восстановление освобожденных от оккупации территорий, открытие Зангезурского коридора послужит интересам Бельгии и Азербайджана за счет наращивания потенциала Южно-Кавказского региона с позиции международной торговли и перевозок в направлении Север-Юг и В
Бизнес
24 ноября 2021 г. 14:20
ЦАЭРК: Открытие Зангезурского коридора будет служить интересам Бельгии и Азербайджана

Восстановление освобожденных от оккупации территорий, открытие Зангезурского коридора послужит интересам Бельгии и Азербайджана за счет наращивания потенциала Южно-Кавказского региона с позиции международной торговли и перевозок в направлении Север-Юг и Восток-Запад.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Центра анализа и коммуникации экономических реформ (ЦАЭРК) Вюсал Гасымлы на встрече с вновь назначенным Чрезвычайным и полномочным послом Бельгии в Азербайджане Мишелем Питермансом.

Он отметил, что дальнейшее расширение торгового и инвестиционного сотрудничества между двумя странами внесет позитивный вклад в экономическое развитие стран.

На встрече Вюсал Гасымлы проинформировал посла об экономических и торговых связях между Азербайджаном и Бельгией, об исследованиях, проводимых ЦАЭРК в области экономических реформ, деятельности по мониторингу и оценке, а также о цифровых платформах по поддержке бизнеса, оператором которых является центр.

Посол Мишель Питерманс отметил перспективы с точки зрения установления сотрудничества с мозговыми центрами Бельгии и реализации совместных проектов. Он подчеркнул, что посольства продолжит оказывать поддержку для реализации этих совместных исследований и проектов.

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Версия на азербайджанском языке İİTKM: "Zəngəzur koridorunun açılması Belçika və Azərbaycanın maraqlarına xidmət edəcək"

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