 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Британская компания открыла филиал в Баку

    Компания занимается консультациями и исследованиями в сфере морского инжиниринга

    Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Компания с ограниченной ответственностью London Offshore Consultants VLL открыла филиал в Азербайджане. Как сообщает Report, филиал расположен в Falez Plaza по адресу: г.Баку, Насиминский р-н, ул. Гасана Алиева.

    Законным представителем филиала является гражданин Великобритании Майлз Пол Нигел.

    Отметим, что компания London Offshore Consultants занимается консультациями и исследованиями в сфере морского инжиниринга. Она  обслуживает компании, занимающиеся морскими перевозками.

    Компания создана в 1979 году в Лондоне и имеет филиалы во многих городах мира. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi