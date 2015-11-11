​Британская компания открыла филиал в Баку

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Компания с ограниченной ответственностью London Offshore Consultants VLL открыла филиал в Азербайджане. Как сообщает Report, филиал расположен в Falez Plaza по адресу: г.Баку, Насиминский р-н, ул. Гасана Алиева.

Законным представителем филиала является гражданин Великобритании Майлз Пол Нигел.

Отметим, что компания London Offshore Consultants занимается консультациями и исследованиями в сфере морского инжиниринга. Она обслуживает компании, занимающиеся морскими перевозками.

Компания создана в 1979 году в Лондоне и имеет филиалы во многих городах мира.