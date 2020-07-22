Британия и ЕС не подпишут торговое соглашение

Переговоры сторон зашли в тупик по ключевым спорным вопросам сделки

Власти Великобритании и Евросоюза не договорятся о заключении соглашения о свободной торговле после выхода Соединенного Королевства из ЕС.

Как передает Report, об этом сообщает The Daily Telegraph со ссылкой на высокопоставленный источник.

По словам источника, в настоящее время существует предложение, что сделки не будет. При этом есть вероятность достижения «базового» соглашения, если Евросоюз пойдет на уступки в ходе осенней сессии переговоров.

Так, правительство Британии «давно дало понять, что готово к отсутствию сделки», отмечает собеседник газеты. Он подчеркивает, что Соединенное Королевство не будет «двигаться с мертвой точки» по таким основным пунктам, как рыбный промысел, поэтому все зависит от ЕС.

Уточняется, что переговоры сторон зашли в тупик по ключевым спорным вопросам сделки.

Ранее премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что страна готова перейти к торговле с Евросоюзом по правилам Всемирной торговой организации (ВТО), если сторонам не удастся в срок заключить торговое соглашение.