БОС предупреждает о фиктивных страховых договорах "Зеленая карта"

В последнее время в Бюро по обязательному страхованию (БОС) из зарубежных бюро продаж договоров поступает информация о продаже фиктивных страховых договоров "Зеленая карта".

В последнее время в Бюро по обязательному страхованию (БОС) из зарубежных бюро продаж договоров поступает информация о продаже фиктивных страховых договоров "Зеленая карта".

Как сообщает Report, в связи с этим доводится до сведения граждан, что,

согласно статье 63.2.2 закона "Об обязательном страховании", владелец автотранспортного средства, зарегистрированного в Азербайджанской Республике, заключает Зеленую карту Азербайджана только с местными страховщиками, обладающими правом на осуществление деятельности в системе "Зеленая карта".

Гражданам при получении страхового обеспечения "Зеленая карта" рекомендуется обращать внимание на следующие пункты:

1. Наличие логотипа "Бюро обязательного страхования", расположенного слева вверху бланка "Зеленая карта";

2. Имеется ли страна назначения в списке стран, в которых действует "Зеленая карта" (раздел 8);

3. Точность сведений о страховщике (раздел 10).