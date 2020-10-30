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БОС предупреждает о фиктивных страховых договорах "Зеленая карта"

БОС предупреждает о фиктивных страховых договорах "Зеленая карта" В последнее время в Бюро по обязательному страхованию (БОС) из зарубежных бюро продаж договоров поступает информация о продаже фиктивных страховых договоров "Зеленая карта".
Бизнес
30 октября 2020 г. 18:14
БОС предупреждает о фиктивных страховых договорах Зеленая карта

В последнее время в Бюро по обязательному страхованию (БОС) из зарубежных бюро продаж договоров поступает информация о продаже фиктивных страховых договоров "Зеленая карта".

Как сообщает Report, в связи с этим доводится до сведения граждан, что,

согласно статье 63.2.2 закона "Об обязательном страховании", владелец автотранспортного средства, зарегистрированного в Азербайджанской Республике, заключает Зеленую карту Азербайджана только с местными страховщиками, обладающими правом на осуществление деятельности в системе "Зеленая карта".

Гражданам при получении страхового обеспечения "Зеленая карта" рекомендуется обращать внимание на следующие пункты:

1. Наличие логотипа "Бюро обязательного страхования", расположенного слева вверху бланка "Зеленая карта";

2. Имеется ли страна назначения в списке стран, в которых действует "Зеленая карта" (раздел 8);

3. Точность сведений о страховщике (раздел 10).

Всю информацию можно получить на официальном сайте Бюро обязательного страхования (www.isb.az), а также позвонив по телефону (012) 595 00 20.

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Версия на азербайджанском языке İSB saxta “Yaşıl Kart" sığorta müqavilələri ilə bağlı açıqlama yayıb

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