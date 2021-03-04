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Большинство азербайджанских компаний хотят выйти на рынок Германии

Большинство азербайджанских компаний хотят выйти на рынок Германии Нехватка финансирования, плохая инфраструктура, бюрократия и отсутствие навыков в указанной сфере - самые большие проблемы как для мужчин, так и для женщин-учредителей
Бизнес
4 марта 2021 г. 15:50
Большинство азербайджанских компаний хотят выйти на рынок Германии

Проведенный Германо-азербайджанской внешнеторговой палатой ("AHK Азербайджан") среди представителей малого и среднего бизнеса Азербайджана, Беларуси, Грузии и Украины опрос показал, что большинство компаний хотят выйти на рынок Германии.

Об этом сообщает Report со ссылкой на отчет палаты.

Согласно документу, 89% сельскохозяйственных компаний и 92% туристических компаний намерены в будущем выйти на рынок Германии или расширить свое присутствие на этом рынке.

Компании придают первостепенное значение визитам представителей и участию в торговых ярмарках, чтобы найти подходящих деловых партнеров.

Осуществление профессиональной подготовки в соответствии с германскими стандартами рассматривается как возможный фактор успеха для большинства компаний.

В отчете палаты также уделено место основным проблемам, с которыми сталкиваются учредители компаний.

"Очевидно, что мужчины и женщины имеют равные возможности для создания компании с юридической точки зрения. 75% опрошенных также подтвердили это.

Нехватка финансирования, плохая инфраструктура, бюрократия и отсутствие навыков в указанной сфере - самые большие проблемы как для мужчин, так и для женщин-учредителей. Несмотря на это, 88% респондентов по-прежнему считают необходимым усовершенствовать правила в отношении женского предпринимательства", - отмечается в отчете.

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Версия на английском языке Most Azerbaijani companies willing to enter German market
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan şirkətlərinin əksəriyyəti Almaniya bazarına çıxmaq istəyir

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