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Более 21 тыс. предпринимателей получили 38 млн манатов

​Более 21 тыс. предпринимателей получили 38 млн манатов

© Report

На сегодняшний день в связи с пандемией коронавируса (COVID-19) в Азербайджане 21 432 налогоплательщикам выплатили 37 930,3 тыс. манатов.

Как сообщает Report, об этом на брифинге для журналистов сказал министр экономики Микаил Джаббаров.

"Хотя в прошлом году в Азербайджане 11 152 предпринимателя выплатили в госбюджет менее 250 манатов, в настоящее время минимальная сумма финансовой поддержки бизнесменов составляет 250 манатов, максимальная - 5 000 манатов. Также отмечу, что доля налоговых выплат налогоплательщиков, действующих в пострадавших от пандемии сферах, в ненефтяном секторе составляет 46,4%", - добавил министр.

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