Bloomberg: Богатейшие люди мира потеряли 194 млрд. долларов за первую неделю года

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Богатейшие люди мира потеряли 194 млрд. долларов США в первую неделю 2016 года. Как передает Report об этом пишет Bloomberg.

400 богатейших людей планеты понесли убытки из-за спада на фондовых рынках, вызванного обрушением бирж в Китае и падением цен на нефть.

Согласно расчетам индекса Bloomberg Billionaires, 47 миллиардеров потеряли более 1 млрд. долларов за первые несколько дней торгов. Совокупное состояние 400 крупнейших бизнесменов за первую неделю, по данным индекса, составило 3,7 трлн. долларов по сравнению с 4 трлн. в прошлом году.