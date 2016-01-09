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    Bloomberg: Богатейшие люди мира потеряли 194 млрд. долларов за первую неделю года

    400 богатейших людей планеты понесли убытки из-за спада на фондовых рынках

    Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Богатейшие люди мира потеряли 194 млрд. долларов США в первую неделю 2016 года. Как передает Report об этом пишет Bloomberg.

    400 богатейших людей планеты понесли убытки из-за спада на фондовых рынках, вызванного обрушением бирж в Китае и падением цен на нефть.

    Согласно расчетам индекса Bloomberg Billionaires, 47 миллиардеров потеряли более 1 млрд. долларов за первые несколько дней торгов. Совокупное состояние 400 крупнейших бизнесменов за первую неделю, по данным индекса, составило 3,7 трлн. долларов по сравнению с 4 трлн. в прошлом году.

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