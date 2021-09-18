Bloomberg составило рейтинг богатейших семей мира

Общее состояние 25 самых богатых семей мира составляет 1,7 триллиона долларов США, что на 22% больше, чем годом ранее.

Общее состояние 25 самых богатых семей мира составляет 1,7 триллиона долларов США, что на 22% больше, чем годом ранее.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg .

Рейтинг богатейших семей мира возглавила семья Уолтон, владеющая крупнейшей в мире сетью оптовой и розничной торговли Walmart. Их состояние оценили в 238,2 миллиарда долларов США.

Сэм Уолтон основал Walmart в 1962 году. Сейчас сеть насчитывает более десяти тысяч магазинов по всему миру, а годовая выручка превышает 559 миллиардов долларов США. Семье Уолтон придлежит 48% акций компании.

В десятку рейтинга Bloomberg вошли также:

— семья Марс, владеющая производителем продуктов Mars, с состоянием почти 142 миллиарда долларов США;

— семья Кох — собственники американской нефтехимической корпорации Koch Industrues. Их состояние оценили в 124,4 миллиарда долларов США;

— семья Эрмэ, владеющая французским модным домом Hermes, со 111,6 миллиарда долларов США;

— правящая династия Саудовской Аравии — семья Аль-Сауд с состоянием сто миллиардов;

— семья Амбани — владельцы индийского нефтяного холдинга Reliance Industries. Их состояние оценили в 93,7 миллиарда долларов США;

— семья Вертхаймер, владеющая французским модным домом Chanel, с состоянием 61,8 миллиарда долларов США;

— семья Джонсон — владельцы американской управляющей компанией Fidelity Investments — с 61,2 миллиарда долларов США;

— семья Томсон — собственники медиакомпании Thomson Reuters. Их состояние оценивается в 61,1 миллиарда долларов США;

— семья Бёрингер из Германии, владеющая немецкой фармкомпанией Boehringer Ingelheim, с 59,2 миллиарда долларов США.

Также в число 25 богатейших семейств вошли владельцы немецкой сети магазинов-дискаунтеров Aldi семья Альбрехт, владельцы французской авиастроительной компании Dassault Systemes — семья Дассо, владельцы BMW семья Квандт, а также семья Ферреро, владеющая одноименным итальянским производителем кондитерских изделий.