Бизнес делегация Пакистана посетит Азербайджан

Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ Делегация бизнесменов пакистанского города Равалпинди посетит Азербайджан.

Как сообщает Report, со ссылкой на пакистанские СМИ, делегацию возглавит президент Торгово-промышленной палаты Равалпинди (ТППР) Захид Латиф Хан.

Делегация примет участие в 31-й церемонии вручения Награды Достижений, которая пройдет в Баку 4-5 июля.

По словам президента ТППР, в ходе визита также намечены встречи с бизнесменами из Азербайджана.

По его словам, Пакистан может воспользоваться опытом Азербайджана в области нефти и газа. Он также отметил возможность открытия в Баку пакистанского ресторана.