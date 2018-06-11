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    Бизнес делегация Пакистана посетит Азербайджан

    Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ Делегация бизнесменов пакистанского города Равалпинди посетит Азербайджан.

    Как сообщает Report, со ссылкой на пакистанские СМИ, делегацию возглавит президент Торгово-промышленной палаты Равалпинди (ТППР) Захид Латиф Хан.

    Делегация примет участие в 31-й церемонии вручения Награды Достижений, которая пройдет в Баку 4-5 июля.

    По словам президента ТППР, в ходе визита также намечены встречи с бизнесменами из Азербайджана. 

    По его словам, Пакистан может воспользоваться опытом Азербайджана в области нефти и газа. Он также отметил возможность открытия в Баку пакистанского ресторана.

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