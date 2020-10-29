Безработица в Германии в октябре неожиданно снизилась до 6,2%

Число занятых на условиях неполного рабочего дня в Германии в августе сократилось до 2,58 млн человек по сравнению с 4,24 млн человек в июле

Количество безработных в Германии в октябре снизилось на 35 тыс., до 2,863 млн человек.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом свидетельствуют данные Федерального агентства по трудоустройству ФРГ.

Аналитики ожидали уменьшения числа безработных на 5 тыс., свидетельствуют данные Trading Economics. Таким образом, число безработных сократилось по итогам четвертого месяца подряд.

В сентябре, согласно пересмотренным данным, число безработных в Германии сократилось на 10 тыс., а не на 8 тыс., как сообщалось ранее. При этом безработица в ФРГ опустилась в текущем месяце до 6,2% по сравнению с сентябрьским уровнем в 6,3%. Эксперты ожидали сохранения безработицы на прежнем уровне.

Число занятых на условиях неполного рабочего дня в Германии в августе сократилось до 2,58 млн человек по сравнению с 4,24 млн человек в июле.

