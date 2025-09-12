BELGAZERCOM: Бельгия и Азербайджан заключили пять соглашений в рамках сентябрьской бизнес-миссии

Бельгийско-Азербайджанская торговая палата (BELGAZERCOM) завершила сентябрьскую миссию в Баку, по итогам которой было подписано пять официальных соглашений между бельгийскими и азербайджанскими компаниями.

Об этом в интервью Report заявил председатель Бельгийско-Азербайджанской торговой палаты Стеф Горис.

"Нынешняя миссия была сосредоточена именно на B2B-встречах и налаживании прямых контактов между азербайджанскими и бельгийскими предпринимателями. Мы хотели добиться конкретных практических результатов "на месте", увидеть живое сотрудничество и рукопожатия между бельгийскими и азербайджанскими бизнесменами. По итогам миссии удалось заключить пять официальных соглашений", - сказал он.

По его словам, одним из ключевых партнерств стало соглашение компании Zingametall (Zinga) с азербайджанской Polad Texno о дистрибуции продукции Zinga. Кроме того, обсуждались и планировались пилотные проекты с SOCAR, Baku Steel Company и другими предприятиями, включая демонстрацию технологий на месте: "Мы очень рады, что крупные азербайджанские компании согласились на реализацию пилотных проектов".

"Приведу еще несколько примеров двустороннего сотрудничества. Азербайджанская компания Fors LLC заключила соглашение с бельгийской корпорацией Umicore - мировым лидером в области переработки и редкоземельных металлов. Стать клиентом Umicore крайне непросто, но благодаря посредничеству Палаты это удалось. Уже идет практическое сотрудничество и это результат нашей предыдущей миссии", - отметил Горис.

Председатель BELGAZERCOM подчеркнул, что миссия позволила добиться конкретных практических результатов и укрепить B2B-сотрудничество между странами, а весной 2026 года планируется новая миссия для демонстрации достигнутых результатов и привлечения новых участников.