Ильхам Алиев Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша Великое возвращение
    Ильхам Алиев Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша Великое возвращение

    BELGAZERCOM: Бельгия и Азербайджан заключили пять соглашений в рамках сентябрьской бизнес-миссии

    Бизнес
    • 12 сентября, 2025
    • 14:31
    BELGAZERCOM: Бельгия и Азербайджан заключили пять соглашений в рамках сентябрьской бизнес-миссии

    Бельгийско-Азербайджанская торговая палата (BELGAZERCOM) завершила сентябрьскую миссию в Баку, по итогам которой было подписано пять официальных соглашений между бельгийскими и азербайджанскими компаниями.

    Об этом в интервью Report заявил председатель Бельгийско-Азербайджанской торговой палаты Стеф Горис.

    "Нынешняя миссия была сосредоточена именно на B2B-встречах и налаживании прямых контактов между азербайджанскими и бельгийскими предпринимателями. Мы хотели добиться конкретных практических результатов "на месте", увидеть живое сотрудничество и рукопожатия между бельгийскими и азербайджанскими бизнесменами. По итогам миссии удалось заключить пять официальных соглашений", - сказал он.

    По его словам, одним из ключевых партнерств стало соглашение компании Zingametall (Zinga) с азербайджанской Polad Texno о дистрибуции продукции Zinga. Кроме того, обсуждались и планировались пилотные проекты с SOCAR, Baku Steel Company и другими предприятиями, включая демонстрацию технологий на месте: "Мы очень рады, что крупные азербайджанские компании согласились на реализацию пилотных проектов".

    "Приведу еще несколько примеров двустороннего сотрудничества. Азербайджанская компания Fors LLC заключила соглашение с бельгийской корпорацией Umicore - мировым лидером в области переработки и редкоземельных металлов. Стать клиентом Umicore крайне непросто, но благодаря посредничеству Палаты это удалось. Уже идет практическое сотрудничество и это результат нашей предыдущей миссии", - отметил Горис.

    Председатель BELGAZERCOM подчеркнул, что миссия позволила добиться конкретных практических результатов и укрепить B2B-сотрудничество между странами, а весной 2026 года планируется новая миссия для демонстрации достигнутых результатов и привлечения новых участников.

    BELGAZERCOM соглашения Азербайджан Бельгия компании
    Azərbaycan və Belçika biznes-missiya çərçivəsində beş saziş imzalayıb
    Belgazercom: Belgium, Azerbaijan signed 5 agreements during September business mission

    Последние новости

    15:46
    Фото

    В Гобустане похоронен шехид Первой Карабахской войны Джалал Абдуллаев - ОБНОВЛЕНО

    Армия
    15:42

    Заместитель Эрдогана прибыл в Нахчыван - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    15:40

    Армения и США обсудили проект TRIPP и наращивание взаимного товарооборота

    Инфраструктура
    15:34

    Глава Минэкономики Грузии обсудила с бизнес-миссией США развитие Среднего коридора

    Инфраструктура
    15:34
    Фото

    В село Бадара вернулись первые жители - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    15:31

    Украина атаковала крупнейший российский нефтеналивной порт в Балтийском море

    Другие страны
    15:29

    Азербайджан обсудил с ACWA Power реализацию проекта опреснения морской воды

    Инфраструктура
    15:27

    Азербайджан победил на III Тюркской универсиаде

    Индивидуальные
    15:23

    В Баку прошел фестиваль корейской музыки K-Pop

    Культура
    Лента новостей