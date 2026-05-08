    Беларусь рассматривает Азербайджан как транзитного партнера для поставок иранской металлопродукции

    08 мая, 2026
    Беларусь рассматривает Азербайджан как транзитного партнера для поставок иранской металлопродукции

    Белорусская универсальная товарная биржа (БУТБ) рассматривает Азербайджан в качестве транзитного партнера для организации поставок металлопродукции из Ирана.

    Как передает Report, об этом сказал начальник управления внешнеэкономической деятельности БУТБ Ярослав Ковальчук, выступая на семинаре "Открытый диалог с бизнесом" в Баку.

    "В настоящее время мы осуществляем торговлю по таким сырьевым секциям, как лесо- и металлопродукция. Следует подчеркнуть, что металл мы закупаем за рубежом. Нам интересны поставки металлопродукции, включая иранскую. Принимая во внимание прочные связи Азербайджана с Ираном, мы видим в вашей стране перспективного партнера для обеспечения транзита иранского металла на белорусский рынок", - сообщил Я. Ковальчук.

    По его словам, в Беларуси хорошо развито производство готовой продукции, однако собственная сырьевая база отсутствует - нет ни черных, ни цветных металлов: "На данный момент основной объем закупок приходится на Россию, но мы стратегически нацелены на расширение круга поставщиков".

    Белорусская универсальная товарная биржа (БУТБ) Ярослав Ковальчук

