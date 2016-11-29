Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Беларусь и Азербайджан откроют торговые дома друг друга на своих территориях.

Как сообщает Report, об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на встрече с представителями СМИ во время визита Президента Беларуси Александра Лукашенко.

"Сегодня было принято решение о создании торговых домов - Азербайджана в Беларуси, Беларуси в Азербайджане. Мы от белорусов в данном вопросе отстаем, они уже имеют свои торговые точки, объекты в Азербайджане, мы только собираемся", - сказал Ильхам Алиев.

Президент обратил внимание, что ценность отношений между двумя государствами также заключается в том, что страны не конкурируют на рынках.

"Поэтому мы договорились о том, чтобы целенаправленно осуществлять контроль и открывать новые направления для того, чтобы нарастить объем товарооборота", - заключил азербайджанский лидер.