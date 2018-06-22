Банк ВТБ (Азербайджан) снижает ставки по кредитам для госслужащих

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ Банк ВТБ (Азербайджан) в рамках акции, приуроченной к профессиональному празднику государственных служащих в Азербайджане, снижает ставки по кредитным продуктам для сотрудников госслужб.

Так, в период с 22 по 29 июня 2018 года граждане, состоящие на государственной службе, могут получить в кредит до 10 000 манат наличными по сниженной на 6 п.п. ставке – под 22% годовых. Также предусмотрена скидка в размере 1 п.п. по кредитной карте, где ставка составит 27%. Чтобы воспользоваться предложением необходимо подать заявки через дистанционные каналы продаж - интернет или мобильный банк, WhatsApp по номеру +99455 2140986, колл-центр или сайт банка.

Кроме того, при заказе в период акции премиальных дебетовых карт VisaGold и VisaPlatinum клиенты получают скидку на их годовое обслуживание в размере 50%.

Дополнительную информацию о продуктах можно получить в информационном центре по номеру 986, а также на сайте www.vtb.az.