Баку посетят иранские технологические компании для расширения связей

Аппарат вице-президента Ирана по науке и технологиям и Иранский национальный инновационный фонд планируют направить с 15 по 18 октября в Баку группу представителей технологических компаний, стартаперов для расширения связей в технологической сфере.

Как передает Report со ссылкой на сайт вице-президента Isti.ir, целью визита является ознакомление с последними технологическими достижениями Азербайджана, провести встречи с руководителями местных технологических компаний и посетить действующие в Азербайджане научно-технологические парки.

Как отмечается на сайте, поездка может помочь иранским технологическим фирмам наладить связи со своими азербайджанскими коллегами, расширить свой технологический рынок, обсудить возможности для инвестиций и ознакомиться с опытом работы в различных областях.

Официальные лица Ирана считают, что этот визит повысит мотивацию среди начинающих стартаперов.

«Налаживая связи с соседними странами, деятельность фирм и их возможности могут расширяться», - отмечается на сайте.