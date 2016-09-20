Баку и Джакарта могут наладить прямое авиасообщение

Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Чрезвычайный и полномочный посол Индонезии в Азербайджанской Республике Хуснан Фанани принял делегацию Caspian Energy во главе с президентом и главным редактором Caspian Energy International Media Group Наталией Алиевой.

Как передает Report со ссылкой на Caspian European Club, в ходе встречи были обсуждены возможности расширения контактов на информационном уровне в рамках Caspian European Club (Caspian Business Club) и Caspian Energy International Media Group, вопросы участия индонезийских компаний в Caspian Energy Forum 7 декабря 2016 года.

Посол отметил, что его миссия в Азербайджане началась в мае 2016 года, когда экономическая ситуация в Азербайджане в связи с кризисом на мировых нефтяных рынках ухудшилась. "Однако для меня и для нашей страны очевидно, что Азербайджан стратегически важная для нас страна не только в своем регионе, но и в Восточной и Центральной Европе", - сказал посол Индонезии. В этом отношении высокопоставленный дипломат выразил надежду, что президент Азербайджана Ильхам Алиев посетит Индонезию к концу этого года, а в следующем году президент Индонезии Джоко Видодо посетит Азербайджан.

Наряду с визитами высокого уровня, которые являются одним из ключевых факторов в укреплении двусторонних отношений, посол также подчеркнул важность сотрудничества между предприятиями. "Очень важно усилить наши отношения, нашу торговлю, а также поощрять визиты азербайджанских инвесторов в Индонезию, и индонезийских инвесторов в вашу страну для дальнейшего обсуждения вопросов инвестирования. Это создаст возможности для установления обоюдного делового сотрудничества между индонезийскими инвесторами и компаниями Азербайджана", - заявил Х. Фанани.

Описывая двустороннее экономическое сотрудничество между странами, посол уточнил, что Индонезия – огромная страна с населением в 155 млн человек, состоящая из 17 500 островов. Хуснан Фанани подчеркнул, что такому многочисленному населению необходима энергия, электричество в больших объемах. "В Индонезии, как и в Азербайджане, есть нефть. Мы добываем 800 тыс. баррелей в сутки, но нам необходимо 1 млн 600 тыс. баррелей в сутки", - отметил посол. Таким образом, по его словам, около половины требуемого объема Индонезия вынуждена импортировать. "Мы закупаем нефть из Азербайджана и одновременно осуществляем импорт из Саудовской Аравии, Алжира и Ирана. Ежегодно с этой целью мы затрачиваем в целом 2,4 млрд долларов США. У Азербайджана мы покупаем от 400 тыс. до 600 тыс. баррелей. Именно поэтому в последние годы Индонезия является третьим крупнейшим торговым партнером Азербайджана после Италии и Германии. Кроме того, мы также закупаем мазут в Азербайджане", - отметил посол. Он подчеркнул, что в силу этих определенных фактов Азербайджан будет и в дальнейшем важным бизнес-партнером, а также важным партнером для Индонезии в сфере энергобезопасности.

Говоря о будущем двустороннего сотрудничества, он также добавил, что для развития сотрудничества в сфере экономики, необходимо установить хорошие транспортные связи между Баку и Джакартой, а также сотрудничество между AZAL и Indonesian Airlines. "Нам необходимо наладить прямое сообщение между Индонезией и Азербайджаном наподобие прямого рейса между Индонезией и Турцией. Таким образом, мы сможем привлечь большее число индонезийских туристов в Азербайджан, о чем говорил президент Ильхам Алиев, отмечая необходимость роста потока туристов из Индонезии в Азербайджан", - добавил Хуснан Фанани. Посол также отметил ключевые возможности в плане роста обоюдных визитов граждан друг к другу. "Каждый день мы отправляем людей на паломничество в Умрах (Хадж). Мы можем направлять их обратно в Индонезию через Азербайджан в качестве альтернативы ряду хорошо налаженных транзитных пунктов", - отметил он. Это, по его мнению, не только поможет в развитии дальнейшего сотрудничества в плане туризма, но и в отношении развития определенного уровня информированности и понимания между Индонезией и Азербайджаном.