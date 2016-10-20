Baku Business Factory расширяет сотрудничество с компаниями из Великобритании

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в офисе Baku Business Factory состоялась встреча с представителями посольства Великобритании в Азербайджане.

Как сообщает Report, на встрече участвовали директор Baku Business Factory Аловсат Муслимов, сотрудники международной торговой палаты посольства Великобритании в Азербайджане Шамс Сулейманова, Улькер Сафаралиева и Асмар Алиева.

В ходе встречи члены дипредставительства были проинформированы о компании BBF, учрежденной молодым бизнесменом Анаром Ализаде, ее целях и будущих планах.

Во время обсуждений состоялся обмен опытом по оказанию материально-технической и финансовой поддержки молодым предпринимателям, желающим создать свой бизнес, и обмен мнениями по вопросам поиска путей сотрудничества.

В ходе встречи подчеркнута важность поддержки развития международных отношений стартап-проектов. Были обсуждены вопросы координирования стартап-проектов, учрежденных в Азербайджане, с британскими компаниями.

Напомним, что Baku Business Factory учрежден по инициативе азербайджанского предпринимателя, основателя группы компаний Union Grand Energy PTE Анара Ализаде в мае 2015 года. Основная цель BBF заключается в оказании поддержки молодежи, имеющей интересные бизнес-идеи, на первоначальном этапе развития их проектов, которые в будущем окажут положительное влияние на экономическое и социальное развитие страны, и создание условий для стремительной реализации и устойчивого развития данных проектов.