​Baku Business Factory отмечает 1 год - ФОТО

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Baku Business Factory, приступивший к деятельности 4 мая прошлого года, отмечает год со дня создания.

Как сообщает Report, в течение года организация тесно сотрудничала со стартапами, фрилансерами и другими организациями, действующими в экосистеме.

В целом, в течение года BBF принял около 550-ти обращений. Отличившиеся в числе данных обращений проекты и фрилансеры, воспользовавшись услугами BBF, получили поддержку на пути создания и развития собственного бизнеса. На данный момент услугами организации пользуются около 70-ти человек, в том числе 3 фрилансера и 19 проектов. 13 из этих проектов стали коммерческими, 2 из них работают над экспортом продукции и собственных услуг. Остальные 6 проектов находятся на подготовительном этапе.

В течение года BBF проводил тренинги на темы офисного оборудования, офисов, менторства и бизнеса по отличившимся проектам. Вне данных услуг также приступили к реализации различных проектов в сотрудничестве с действующими в том же секторе другими компаниями.

В то же время, организовав в октябре 2015 года I Бакинский бизнес-форум, BBF провел определенную работу, связанную с пропагандой и развитием в нашей стране стартап-среды.

Baku Business Factory в своей деятельности уделяет особое внимание внесению собственного вклада в диверсификацию экономики.

В своем личном блоге (www.anaralizade.com) учредитель организации Анар Ализаде подчеркивает, что данному моменту уделяется особое внимание. По его словам, при выборе бизнес-проектов организация придает значение не только отличию от конкурирующих организаций, но и друг от друга.

Как результат этого, в настоящее время 19 пользующихся услугами BBF проектов охватывают 15 различных видов бизнес-деятельности в 4 основных экономических секторах, таких как производственный сектор, сектор услуг, торговли и сельского хозяйства.

За свою деятельность по поддержке бизнес-инициатив молодежи в феврале 2016 года BBF был удостоен журналом Business Time Национальной премии Azeri Business Award, которая вручается в Азербайджане лучшим компаниям по ежегодно избираемым областям.

В этом направлении BBF был избран лучшей компанией по номинации бизнес-инициатив, связанных с молодежью.

Напомним, что Baku Business Factory учрежден по инициативе азербайджанского предпринимателя, основателя группы компаний Union Grand Energy PTE Анара Ализаде. Основная цель BBF заключается в оказании поддержки молодежи, имеющей интересные бизнес-идеи, на первоначальном этапе развития их проектов, которые в будущем окажут положительное влияние на экономическое и социальное развитие страны, и создание условий для стремительной реализации и устойчивого развития данных проектов.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте (www.bbf.az) или по телефонам: 012 599 04 05/06.