​Бакинская фондовая биржа стала партнером WFE

Бакинская фондовая биржа (БФБ) получила статус партнерской биржи Всемирной федерации бирж (WFE - World Federation of Exchanges).
Как сообщает Report со ссылкой на БФБ, она стала первой биржей в регионе, начавшей сотрудничество с WFE.
БФБ намерен представлять азербайджанский рынок капитала на международной арене, расширять возможности сотрудничества и обмена опытом с ведущими зарубежными биржами.
Партнерство с федерацией открывает новые возможности для улучшения позиций страны в перспективах Бакинской фондовой биржи и международных рейтингах, расширит возможности для взаимного листинга и сотрудничества между БФБ и другими членами федерации, расширит возможности инвестиций в рынки капитала Азербайджана.