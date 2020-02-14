​Бакинская фондовая биржа стала партнером WFE

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Бакинская фондовая биржа (БФБ) получила статус партнерской биржи Всемирной федерации бирж (WFE - World Federation of Exchanges).

Как сообщает Report со ссылкой на БФБ, она стала первой биржей в регионе, начавшей сотрудничество с WFE.

БФБ намерен представлять азербайджанский рынок капитала на международной арене, расширять возможности сотрудничества и обмена опытом с ведущими зарубежными биржами.

Партнерство с федерацией открывает новые возможности для улучшения позиций страны в перспективах Бакинской фондовой биржи и международных рейтингах, расширит возможности для взаимного листинга и сотрудничества между БФБ и другими членами федерации, расширит возможности инвестиций в рынки капитала Азербайджана.