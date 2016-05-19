Bakcell запустил новые интернет-пакеты для детей

Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell рада объявить о запуске совершенно новых интернет-пакетов, направленных на обеспечение более безопасного доступа в интернет для детей.

Как сообщает Report, благодаря новым интернет-пакетам, предлагаемым Bakcell и "Услуге фильтрации интернета" от Enginet, абоненты Bakcell смогут защитить своих детей от нежелательного интернет-контента.

Система фильтрации "Websense", предоставляемая Enginet, ограничивает доступ к 18 миллионам веб-сайтов из 90 тематических групп, которые содержат информацию, считающуюся вредной для детей.

Приобретая "Безопасные интернет-пакеты", абоненты Bakcell смогут защитить своих детей от следующего контента, с помощью фильтрации веб-страниц, которые они посещают:

Материалы для взрослых: контент для взрослых, женское белье и купальники, нагота и секс, секс образование

Наркотики: использование наркотиков, лекарства, отпускаемые по рецептам, пищевые добавки и нерегулируемые соединения.

Азартные игры

Незаконный или сомнительный контент

Припаркованные домены

Расизм и ненависть

Пошлость

Насилие

Оружие

По выбору пользователя.

"Естественно, что при правильном использовании, интернет может быть очень полезным для развития детей, и на сегодняшний день он является очень важной частью системы образования. Однако, как родители, мы не всегда можем контролировать, как наши дети пользуются интернетом. Веб-пространство (Всемирная паутина) заполнено информацией и контентом, доступ к которым нежелателен для наших детей. Принимая это во внимание, становится очень важным предоставлять родителям возможность фильтровать нежелательные веб-страницы, чтобы защитить своих детей от негативного контента в интернете. Для этого и нужны наши новые интернет-пакеты.

Компания Bakcell и Enginet с радостью предлагают безопасные интернет-пакеты, предназначенные для основного сегмента наших абонентов. Мы считаем, что это предложение будет очень привлекательным для родителей, которые хотят, чтобы их дети просматривали в интернете только безопасный контент", - говорит Феджа Хаджич, директор по маркетингу и продажам компании Bakcell.

"Как социально ответственная компания, Bakcell всегда уделяет особое внимание развитию детей, их образованию и интеграции в общество. Наша программа КСО "Bakcell Stars" оказывает поддержку образованию сотен детей каждый год, стараясь обеспечить для них еще более светлое будущее. Безопасное интернет-решение для детей является составной частью такой деятельности", - добавляет г-н Ф.Хаджич.

Для того, чтобы защитить своих детей от доступа к негативному контенту необходимо приобрести "Безопасные интернет-пакеты" от Bakcell, просто набрав для этого код *134*10#YES или отправив SMS с текстом "10" на номер 5934. Цена "Безопасного интернет-пакета" размером в 10 Гб составляет 10 AZN. Этот пакет можно использовать на любых устройствах, таких как мобильный телефон или ноутбук. После процесса активации ваш мобильный интернет-пакет будет автоматически фильтроваться системой, и защищаться от нежелательного контента.

"Важность защиты детей от всевозможных угроз, существующих в интернете, не вызывает сомнений. Такого рода продукт должен присутствовать в портфеле услуг любого оператора связи. Интернет может быть не менее опасен, чем реальный мир: он имеет свою собственную преступность, хулиганство, вредность, порнографию, все виды извращений, агрессивные материалы и общественно опасный контент и даже веб-страницы, посвященные самоубийству. Эти виды угроз могут причинить серьезный физический и психологический вред. В последние годы эта проблема приобретает все более серьезный характер ввиду растущего проникновения в жизнь мобильных устройств. Дети начинают пользоваться различными устройствами со школьного возраста, а иногда даже намного раньше. Как можно оставить ребенка наедине с виртуальным миром, который представляет собой реальную угрозу? Есть только два варианта: либо запретить, либо защитить от нежелательного контента. Запретить почти невозможно по причине того, что эти технологии стали неотъемлемой частью нашей жизни, поэтому необходимо регулировать и защищать – это единственно верный путь",- говорит Айдын Аскеров, коммерческий директор Enginet.