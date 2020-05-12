Бахышов: США входит в десятку ведущих инвесторов Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ

Азербайджан - крупнейший торговый партнер США на Южном Кавказе. Страны успешно сотрудничают во многих областях, особенно, в энергетической сфере. Налажен плодотворный двусторонний диалог, регулярно проводятся встречи и консультации, реализуются взаимные визиты. Американо-азербайджанская Торговая палата, штаб-квартира которой располагается в Вашингтоне, является исполнителем многих совместных проектов. Исполнительный директор Торговой палаты Натиг Бахышов ответил на вопросы специального корреспондента Report.

- Расскажите, пожалуйста, о том, какую лепту вносит возглавляемая Вами Палата в развитие экономических отношений между США и Азербайджаном. Какие проекты были реализованы за минувший период?

- Как известно, Американо-азербайджанская Торговая палата была учреждена в США в 1995 году с целью содействия двусторонним торговым и деловым связям, а также взаимным инвестициям. В этом году Палата отмечает 25-летие. С гордостью хотелось бы отметить, что с момента основания Палата сыграла существенную роль в расширении американо-азербайджанского торгового сотрудничества и обеспечении поддержки США ряда крупных региональных проектов под патронажем Азербайджана. За минувший период были претворены в жизнь весьма успешные и эффективные проекты. Крупнейшими из них являются нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум.

Палата организует конференции и взаимные торговые миссии, поощряя тем самым связи между бизнес-кругами двух стран, представителями государств и правительств. С 2006 года Палатой в общей сложности были организованы 8 торговых миссий, две из которых были сертифицированы Министерством торговли США. Благодаря проектам, реализованным в Азербайджане, ряд американских компаний впервые вышли на азербайджанский рынок, а некоторые расширили свое участие на местном рынке. Так, например, благодаря торговой миссии, организованной в 2017 году, между бизнес-кругами двух стран были подписаны контракты на сумму более 5 миллионов долларов США.

Американо-азербайджанская Торговая палата придает огромную значение налаживанию прямого торгового сотрудничества между Азербайджаном и отдельными штатами США в целях расширения двусторонних экономических отношений и выводу этих отношений на качественно новый уровень. С этой целью, в соответствии с приоритетами Азербайджана в ненефтяном секторе, Палата изучает бизнес-возможности в отдельных американских штатах и организует торговые миссии из Азербайджана в США с целью претворения в жизнь этих возможностей. Примером тому являются два крупных аграрных форума между Азербайджаном и крупнейшими американскими штатами - Иллинойсом и Оклахомой в апреле и ноябре прошлого года.

В рамках форумов состоялся визит в США азербайджанской делегации бизнесменов, представляющих порядка 30 аграрных секторов. Возглавлял делегацию министр сельского хозяйства Инам Керимов. По итогам обоих визитов между представителями бизнес-кругов США и Азербайджана были подписаны контракты на сумму более 1 млн долларов США, что является весьма успешным показателем.

Палата придает большую значимость расширению партнерской сети для поощрения двусторонних экономических отношений. Так, в апреле прошлого года в целях содействия торговле и бизнесу между Американо-азербайджанской Торговой палатой и USAID был подписан Меморандум о взаимопонимании. Стороны договорились о реализации совместных проектов, предусматривающих оказание технической помощи и проведение тренингов, поощрение сотрудничества между государственным и частным секторами в аграрной сфере. Отметим, что Азербайджано-иллинойсский и Азербайджано-оклахомский сельскохозяйственные форумы были организованы на основе рамочного документа, подписанного между Палатой и USAID.

- Какие двусторонние проекты в настоящее время реализуются Палатой?

- Проекты Американо-азербайджанской Торговой палаты подразделяются, преимущественно, на две категории. К первой относятся проекты, нацеленные на поощрение двустороннего бизнес-сотрудничества и торговли, а также связей в области образования. Ко второй категории относятся, главным образом, социально ориентированные проекты, реализуемые посредством Азербайджанского торгово-культурного центра, функционирующего при Палате.

Центр был учрежден решением Совета директоров Палаты в 2000 году для осуществления взаимопонимания и культурного обмена между народами двух стран, а также проектов, нацеленных на азербайджанскую общину в США.

В исторической части Джорджтауна действуют два выставочных зала. Согласно документу, подписанному в ноябре 2019 года между Палатой и ЗАО "Азерхалча", Азербайджанский торгово-культурный центр на протяжении года проводит выставку азербайджанских ковров. Мы привезли 55 азербайджанских ковров. До конца ноября они будут экспонироваться в выставочных залах. В будущем мы планируем организовывать выставки работ и азербайджанских художников.

Хотелось бы рассказать о нескольких проектах, реализуемых Палатой в настоящее время. Один из них служит созданию и расширению прямых торговых и деловых связей между аграрным сектором Азербайджана и ведущими сельскохозяйственными штатами США. В рамках состоявшегося в 2019 году Иллинойсско-азербайджанского и Оклахома-азербайджанского сельскохозяйственных форумов, азербайджанская делегация посетила указанные штаты, провела встречи с представителями бизнес-кругов и посетила различные производственные сферы.

В этом году мы предусматривали налаживание сотрудничества между нашей страной, Вашингтоном и штатом Мэн в области плодоводства и медоводства. Оба проекта были отложены на неопределенный срок из-за глобальной пандемии. При первой же возможности мы приступим к реализации этих проектов.

Наряду с этим, были запланированы визиты очередной американской торговой миссии в Азербайджан и Грузию, однако реализация этого проекта была отложена в связи с пандемией коронавируса.

В рамках партнерства USAID/Азербайджан при участии Палаты разрабатывается образовательная программа двойных степеней между Азербайджанским государственным аграрным университетом и Государственным университетом Оклахомы. Программа предусматривает в том числе обучение студентов Азербайджанского государственного аграрного университета в Государственном университете Оклахомы. Рамочное соглашение между университетами было подписано 6 ноября 2019 года в рамках Оклахома-азербайджанского сельскохозяйственного форума.

- Удается ли вести деятельность в условиях пандемии? Как реализуются уже действующие проекты Палаты?

- Как известно, в связи с глобальной пандемией взаимные визиты приостановлены. Несмотря на это, Палата регулярно, посредством онлайн-платформ, проводит встречи между представителями государственного и частного секторов Азербайджана и американскими партнерами.

При организационной поддержке Палаты была проведена онлайн-конференция, основным докладчиком которой был председатель Агентства аграрного кредитования и развития Азербайджана Мирза Алиев. В работе конференции приняли участие азербайджанские и американские бизнесмены, представители госструктур, в том числе Торговой службы США и Администрации малого бизнеса.

В апреле мы организовали онлайн-конференцию на тему "Экономика Азербайджана в период глобальной пандемии: реформы и ожидания в пост-коронавирусный период". С докладами выступили заместитель министра экономики Азербайджана Ровшан Наджаф, исполняющий обязанности главы Фонда поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана Юсиф Абдуллаев и заместитель председателя Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Руфат Атакишиев. В работу конференции были вовлечены порядка 90 участников, в том числе уполномоченные американских представительств по нашему региону, а также представители Госдепартамента США, Министерства торговли и посольств обеих стран. Претворяя в жизнь проекты, способные внести вклад во взаимное сотрудничество, мы стараемся контролировать ситуацию и в трудные времена.

1 июня мы с генеральным директором ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" Талехом Зиядовым планируем организовать онлайн-конференцию, посвященную региональным грузоперевозкам и роли Азербайджана в этой сфере.

Мы реализуем множество социальных проектов посредством Азербайджанского торгово-культурного центра. Полагаю, самый важный среди них - преподавание азербайджанского языка в США. Так, с целью обучения азербайджанскому языку наших юных соотечественников в США, Палата и посольство Азербайджана реализуют совместный проект "Азербайджанская школа в Вашингтоне". Около 30-ти азербайджанских детей обучаются в школе на родном языке, в то же время получая сведения о культуре и истории Азербайджана.

В настоящее время Азербайджанский торгово-культурный центр претворяет в жизнь проект "Субботние беседы", цель которого - ознакомление представителей азербайджанской общины в США с видными деятелями науки и культуры Азербайджана. Гостями проекта были народный поэт Азербайджана Рамиз Ровшан, народный писатель Азербайджана Чингиз Абдуллаев, заслуженный артист Азербайджана Бахрам Багирзаде и выдающийся пианист, ректор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибекова Фархад Бадалбейли. В предстоящие недели гостями нашего проекта будут и другие наши выдающиеся деятели. Тем самым мы стараемся организовать плодотворный досуг наших соотечественников в США.

Хотелось бы поведать и о других не менее важных проектах. Так, в целях поощрения аграрного бизнеса среди выпускников азербайджанских школ и первокурсников Палатой разрабатывается проект "Ферма знаний". Проект предусматривает организацию обучения группы азербайджанских студентов совместно с американскими сверстниками в одном из сельскохозяйственных заповедников штата Мэриленд.

- Азербайджан на пороге пост-нефтяной эры. В какой форме Америка может содействовать развитию ненефтяного сектора нашей страны?

- Сотрудничество между Азербайджаном и США в ненефтяной сфере является приоритетом для Американо-азербайджанской Торговой палаты. Нами были организованы торговые миссии в сфере высоких технологий, туризма и сельского хозяйства. Одной из наиболее успешных была торговая миссия в сфере высоких технологий, состоявшаяся 2-4 декабря 2013 года.

В настоящее время Палата ведет переговоры с партнерами, в том числе с Фондом поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана относительно проектов по продвижению азербайджанской продукции на американский рынок. Мы надеемся, что в ближайшее время эти переговоры найдут отражение в многосторонних документах и будут содействовать системному продвижению конкурентоспособной азербайджанской продукции на американские рынки.

Наряду с этим, в целях повышения конкурентоспособности в сельскохозяйственной отрасли и пищевой промышленности Азербайджана ведется работа с некоторыми американскими партнерскими организациями. 17 мая прошлого года с целью организации научно-академического сотрудничества и обмена информацией в области продовольственной безопасности был подписан Меморандум о взаимопонимании между Палатой, Институтом продовольственной безопасности Агентства по продовольственной безопасности Азербайджана и Мэрилендским университетом, являющимся одним из ведущих высших учебных заведений и исследовательских центров в США в данной сфере.

- Хотелось бы услышать Ваше мнение о взаимных инвестициях, численности действующих компаний и сферах?

- Прежде всего отмечу, что наибольший объем американских инвестиций в Южно-кавказском регионе приходится именно на долю Азербайджана. Соединенные Штаты Америки с инвестициями в размере 13,6 миллиарда долларов США - в десятке ведущих инвесторов Азербайджана. Несмотря на то, что большая часть этих инвестиций приходится на нефтяной сектор, наблюдается рост доли американских компаний в ненефтяном секторе Азербайджана.

Государственный нефтяной фонд Азербайджана инвестировал в США более 6 миллиардов долларов США, чем внес существенный вклад во взаимное инвестирование. В настоящее время в Азербайджане зарегистрировано 234 американские компании. Основные сферы их деятельности связаны с нефтяным сектором и смежными с ним отраслями. Однако имеются большие возможности совместного сотрудничества и в таких сферах, как сельское хозяйство, рыбное хозяйство, альтернативная энергетика, логистика, транзитные перевозки, туризм, наука и образование. Для выявления и реализации этих возможностей мы считаем важным осуществление взаимных визитов и проведение регулярных встреч между представителями государственного и частного сектора. Планов предостаточно. Мы надеемся на их реализацию в ближайшей перспективе.

Вусаля Аббасова