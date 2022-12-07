Aztelekom и Baktelekom подозреваются в ценовых манипуляциях на рынке интернет-услуг

Государственная служба по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при министерстве экономики Азербайджана начала расследование в отношении ООО Aztelekom и Baktelekom при министерстве цифрового развития и транспорта в связи с подозрени

Государственная служба по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при министерстве экономики Азербайджана начала расследование в отношении обществ с ограниченной ответственностью Aztelekom и Baktelekom при министерстве цифрового развития и транспорта в связи с подозрениями их в ценовых манипуляциях на рынке интернет-услуг.

Об этом Report cообщает со ссылкой на Госслужбу.



Согласно сообщению, Госслужба расследует факты недобросовестной конкуренции со стороны этих компаний и соответствия повышения цен на услуги с их стороны антимонопольному законодательству. Как отмечается в сообщении, имели место жалобы в искусственном завышении цен на услуги со стороны Aztelekom и Baktelekom от частных интернет-провайдеров, утверждающих, что это негативно отражается на их деятельности.