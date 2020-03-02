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AZPROMO отложил мероприятия в Китае

​AZPROMO отложил мероприятия в Китае

Азербайджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) при Министерстве экономики отложил запланированные в марте мероприятия в Китае в связи с вспышкой коронавируса.

Как сообщает Report, об этом сказал исполняющий обязанности президента AZPROMO Юсиф Абдуллаев.

Однако, по его словам, азиатские рынки остаются приоритетом для организации: "Китай, а также Южная Корея, Индонезия, Япония и Вьетнам являются важными рынками на будущее. В этом году планируется организовать экспортные миссии на эти рынки".

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