​AZPROMO отложил мероприятия в Китае

Азербайджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) при Министерстве экономики отложил запланированные в марте мероприятия в Китае в связи с вспышкой коронавируса.

Как сообщает Report, об этом сказал исполняющий обязанности президента AZPROMO Юсиф Абдуллаев.

Однако, по его словам, азиатские рынки остаются приоритетом для организации: "Китай, а также Южная Корея, Индонезия, Япония и Вьетнам являются важными рынками на будущее. В этом году планируется организовать экспортные миссии на эти рынки".