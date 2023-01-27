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AZPROMO и KOBİA: Себестоимость азербайджанской продукции превышает зарубежные аналоги

AZPROMO и KOBİA: Себестоимость азербайджанской продукции превышает зарубежные аналоги Себестоимость продукции, производимой в Азербайджане, превышает зарубежные аналоги, что создает проблемы для их экспорта.
Бизнес
27 января 2023 г. 11:46
AZPROMO и KOBİA: Себестоимость азербайджанской продукции превышает зарубежные аналоги

Себестоимость продукции, производимой в Азербайджане, превышает зарубежные аналоги, что создает проблемы для их экспорта.

Как сообщает Report, об этом говорилось на Национальном форуме экспортеров и импортеров в Баку.

"Когда азербайджанские компании представляют зарубежным партнерам цены, установленные на их продукцию, выясняется, что они во много раз дороже аналогов. В этой связи, мы рекомендуем предпринимателям улучшить свою работу, принимать шаги по цифровизации", - сказал советник председателя Агентства по продвижению экспорта и инвестиций (AZPROMO) Турал Гаджылы.

"В прошлом году поступило около 6 тыс. обращений от предпринимателей Азербайджана в связи с вопросами экспорта. Большинство бизнесменов сообщили о трудностях с таможенными процедурами. Продукция отечественного производства, как правило, дороже импортируемой в страну продукции иностранного производства. Это также создает проблемы для экспорта. Хотя предприниматели связывают высокие цены с качеством. Они должны реализовывать политику сбыта продукции в соответствии с правилами спроса и предложения", - сказал Натиг Гейдаров, начальник департамента бизнес-услуг Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA).

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Версия на азербайджанском языке AZPROMO və KOBİA: "Azərbaycan məhsullarının maya dəyəri yüksəkdir"

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