AZPROMO и KOBİA: Себестоимость азербайджанской продукции превышает зарубежные аналоги

Себестоимость продукции, производимой в Азербайджане, превышает зарубежные аналоги, что создает проблемы для их экспорта.

Себестоимость продукции, производимой в Азербайджане, превышает зарубежные аналоги, что создает проблемы для их экспорта.

Как сообщает Report, об этом говорилось на Национальном форуме экспортеров и импортеров в Баку.

"Когда азербайджанские компании представляют зарубежным партнерам цены, установленные на их продукцию, выясняется, что они во много раз дороже аналогов. В этой связи, мы рекомендуем предпринимателям улучшить свою работу, принимать шаги по цифровизации", - сказал советник председателя Агентства по продвижению экспорта и инвестиций (AZPROMO) Турал Гаджылы.

"В прошлом году поступило около 6 тыс. обращений от предпринимателей Азербайджана в связи с вопросами экспорта. Большинство бизнесменов сообщили о трудностях с таможенными процедурами. Продукция отечественного производства, как правило, дороже импортируемой в страну продукции иностранного производства. Это также создает проблемы для экспорта. Хотя предприниматели связывают высокие цены с качеством. Они должны реализовывать политику сбыта продукции в соответствии с правилами спроса и предложения", - сказал Натиг Гейдаров, начальник департамента бизнес-услуг Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA).