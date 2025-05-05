AZPROMO и британская компания обсудили план экономического развития

Агентство поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) при Министерстве экономики Азербайджана и британская консалтинговая компания Oliver Wyman обсудили инициативы, которые обеспечат реализацию выдвинутого плана экономического развития.

Агентство поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) при Министерстве экономики Азербайджана и британская консалтинговая компания Oliver Wyman обсудили инициативы, которые обеспечат реализацию выдвинутого плана экономического развития.

Об этом Report сообщили в AZPROMO.

Согласно информации, встреча азербайджанской делегации с компанией Oliver Wyman состоялась в Лондоне при организации AZPROMO.

На встрече также обсуждены экспорт сельхозпродукции и изучение новых торговых возможностей. Помимо этого, обсуждены вопросы привлечения прямых инвестиций в Азербайджан.