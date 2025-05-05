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AZPROMO и британская компания обсудили план экономического развития

AZPROMO и британская компания обсудили план экономического развития Агентство поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) при Министерстве экономики Азербайджана и британская консалтинговая компания Oliver Wyman обсудили инициативы, которые обеспечат реализацию выдвинутого плана экономического развития.
Бизнес
5 мая 2025 г. 16:41
AZPROMO и британская компания обсудили план экономического развития

Агентство поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) при Министерстве экономики Азербайджана и британская консалтинговая компания Oliver Wyman обсудили инициативы, которые обеспечат реализацию выдвинутого плана экономического развития.

Об этом Report сообщили в AZPROMO.

Согласно информации, встреча азербайджанской делегации с компанией Oliver Wyman состоялась в Лондоне при организации AZPROMO.

На встрече также обсуждены экспорт сельхозпродукции и изучение новых торговых возможностей. Помимо этого, обсуждены вопросы привлечения прямых инвестиций в Азербайджан.

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Версия на английском языке AZPROMO, British company mull economic development plan
Версия на азербайджанском языке AZPROMO və Britaniya şirkətinin iqtisadi inkişaf planına dair təşəbbüslər müzakirə olunub

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