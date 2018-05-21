Azmeat: Иран доверил азербайджанской компании халяльный убой животных - ВИДЕО

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Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ "Чистота является основой всех правил гигиены".

Как сообщает Report, об этом сказал главный специалист ООО Azmeat Production, азербайджанского производителя мяса, Бейрек Исмаилов.

"Профессионализм и ответственность дают в итоге хороший результат. По этой причине, к примеру, такая осторожная в вопросе продовольствия страна как Иран выдала нам лицензию на экспорт и закупает мясную продукцию из Азербайджана. Сотрудники компании постоянно работают над собой ради будущих успехов. Убой скота проводится в соответствии с исламскими правилами", - сказал он.

По словам специалиста, все работники, в том числе он сам, придя на работу в 7 часов, прежде всего, надевают отстиранную и продезинфицированную одежду:

"Затем мы проходим через дезбарьер. Оборудование ежедневно очищается и дезинфицируется".

Кроме того, ветврач обследует всех животных до убоя.

"На предприятии осуществляется убой как крупного, так и мелкого рогатого скота. Каждое животное держат в однодневном карантине, берут анализы крови, затем только выдается разрешение на убой. После завершения рабочего дня вся одежда и оборудование, место убоя полностью очищаются. Оборудование промывают и дезинфицируют специальным раствором как в процессе работы, так и после ее завершения. Ножи дезинфицируются в горячей воде после каждого убоя. Мясо остывает в течение часа, затем размещается в холодильник при температуре 0-4 градуса.

Прежде чем отправлять продукцию на использование, проверяется температура мяса, затем вместе со справкой, выданной врачом, ее отправляют пользователю. На нашем предприятия осуществляется сортировка продукции в вакуумную упаковку как в азотной среде, так и без азота. Затем готовый продукт поступает в маркеты. Поставки мяса осуществляются каждое утро", - сказал Б.Исмаилов.

Прикрепленный к предприятию ветврач Бакинского управления ветеринарной службы Государственной ветеринарной службы при министерстве сельского хозяйства Мадат Годжаев отметил, что животные в пункт убоя принимаются из проверенных хозяйств:

"Каждое животное имеет документ под названием "Форма-1" с данными о том, из какого оно хозяйства и через какие профилактические меры прошло. Животные отдыхают сутки. После убоя проводится клиническое обследование, проверяется температура мяса. При малейших подозрениях берутся образцы, проводятся микроскопические и бактериологические лабораторные анализы. В первую очередь, образцы изучаются на наличие инфекционных заболеваний, обязательно сибирской язвы".