АЗК SOCAR в Украине разыграли клубный спортболид Fiat

Киев. 10 ноября. REPORT.AZ/ SOCAR Ukraine Energy провел акцию "Выигрывай традиционную мощь и стиль Италии", в результате которой один из участников выиграл клубный спортболид Fiat 500 Abarth.

Как сообщает восточно-европейское бюро Report, всего в акции приняли участие больше 100 тыс. водителей с разных уголков Украины. Для того, чтобы стать участником нужно было собрать фискальные чеки на 500 литров любого вида горючего из имеющихся на АЗК SOCAR, кроме зжиженного газа, и добавить их к анкете.

Главный приз достался Лукияненко Виталию с Николаевской области.

"Узнал о выигрыше по звонку от SOCAR, но поверить не могу до сих пор. Я принимал участие в почти каждой акции SOCAR, и в этот раз тоже выполнил все условия акции. Но не ожидал, что выиграю", - сказал Виталий.

"Мы хотели разыграть что-то больше, чем просто автомобиль. Это первый автомобиль-кабриолет, который разыгрывают в Украине. И это автомобиль-легенда, который имеет свою историю. Он соответствует принципам компании – качество, инновации и сервис. Мы любим наших клиентов и будем продолжать дарить им позитивные эмоции и ценные призы", - заявил Игорь Орлов, директор по розничной торговле АЗК SOCAR.