Руфат Мамедов: Азербайджанский торговый дом в Нур-Султане откроется осенью

"Азербайджан откроет торговый дом в Казахстане осенью этого года".

Об этом сообщил Report заместитель министра экономики Руфат Мамедов.

По его словам, торговый дом будет открыт в столице Казахстана Нур-Султане.

Замминистра сказал, что торговые дома планируется открыть также в разных регионах Китая и в Эр-Рияде: "Мы надеемся, что открытия состоятся в этом году, но процесс может затянуться и до следующего года".

Напомним, в целях расширения объема и географии экспорта азербайджанской продукции, а также продвижения бренда Made in Azerbaijan торговые дома действуют уже в семи странах - Беларусь, Латвия, Польша, Россия, Китай (г. Лучжоу), ОАЭ и Украине. Первый торговый дом Азербайджана открылся в 2017 году в Беларуси.