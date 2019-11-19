Между азербайджанскими и новгородскими предприятиями будут расширены деловые связи

Губернатор Новгородской области РФ Андрей Никитин и глава исполнительной власти Шекинского района Азербайджана Эльхан Усубов подписали меморандум о сотрудничестве.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, согласно меморандуму, руководство Новгородской области и Шекинского района окажут содействие азербайджанским и новгородским предприятиям в развитии деловых связей.

Подписание документа состоялось в рамках визита делегации из Азербайджана в Новгородскую область. На встрече была проведена презентация Шекинского района и обсуждены перспективы сотрудничества. Результатом встречи стало подписание меморандума, работа над которым велась с прошлого года.

За несколько месяцев новгородские предприниматели побывали в Азербайджане с бизнес-миссиями. Во время одной из них боровичская мебельная фабрика заключила договор и уже поставляет продукцию в республику.

В 2018 году в Азербайджан было экспортировано товаров новгородских производителей на 3 млн долларов США. Увеличился объем поставок бумаги, древесины, постельных принадлежностей, мебели, оборудования и т. д.