Азербайджанские экспортеры граната недовольны Федеральной таможенной службой РФ

Министерство экономики Азербайджана направило письмо в Федеральную таможенную службу России.

Об этом сообщил Report председатель правления Ассоциации производителей и экспортеров граната Азербайджана Фархад Гарашов.

По его словам, при экспорте на российский рынок возникают проблемы на таможне: "Российская таможня начисляет на экспортируемый из Азербайджана гранат сумму, превышающую размер НДС. В связи с этим мы обратились в Министерство экономики, которое в свою очередь направило письмо в Федеральную таможенную службу РФ".

Он добавил, что еще одно обращение направлено в Российско-азербайджанский деловой совет: "Если вопрос будет решен положительно, мы получим льготы на вывоз продукции. Это усилит конкурентоспособность наших фермеров на российском рынке".

В прошлом году Азербайджан экспортировал 9,3 тыс. тонн граната стоимостью 12,3 млн долларов. В 2018 году в стране произведено 155 тыс. тонн граната, в этом году ожидается рост производства на 10-12%. Это, в свою очередь, повлияет на экспорт.