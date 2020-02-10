Посол: Азербайджан занимает ведущие позиции в поставках сельхозтоваров в Россию

"Хочу поприветствовать всех от имени правительства Азербайджанской Республики и поздравить с открытием этой замечательной выставки. Уже третий год подряд Азербайджан является страной-партнером этой выставки и принимает участие единым национальным стендом. Эта выставка является важным событием года. Это уникальная возможность собрать в одном месте производителей, продавцов, маркетологов, бизнесменов для того чтобы они могли познакомиться и обменяться мнениями". Как передает российское бюро Report, об этом на открытии выставки "ПродЭкспо 2020" заявил посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы.

Посол выразил искреннюю признательность организаторам выставки за поддержку, которую они оказывают азербайджанскому Фонду поддержки экспорта и инвестиций и торговому представительству Азербайджана, которое работает в России при посольстве Азербайджана в России. Он также поблагодарил правительство РФ, в частности Министерство сельского хозяйства.

"Сегодня Азербайджан и Россия переживают очень заметный подъем двухсторонних экономических отношений. Большую роль в этом играет поддержка наших лидеров – президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и президента Российской Федерации Владимира Путина. Их заинтересованность и внимание являются надежным залогом такого развития", - сказал Полад Бюльбюль оглы.

Дипломат подчеркнул, что Азербайджан является одним из главных зарубежных поставщиков сельскохозяйственных продуктов в Россию: "Наша страна занимает ведущие позиции в поставках таких продуктов как томаты, орехи, хурма, гранат, айва, фейхоа, виноградные вина, компоты, варенья и так далее. В последнее время мы очень интенсивно этим занимаемся. В конце прошлого года был открыт новый мост через реку Самур, который создаст больше возможностей для передвижения товаров, грузов, пассажиров между Азербайджаном и Россией".

"На сегодняшней выставке в составе единого национального стенда, а также самостоятельными стендами принимают участие около 40 азербайджанских компаний", - заключил посол и пригласил всех посетить азербайджанский стенд.

Отметим, что выставка "ПродЭкспо 2020" проходит в Москве в центральном выставочном комплексе "Экспоцентр" и продлится до 14 февраля. "Продэкспо" является крупнейшей международной выставкой продуктов питания в России и Восточной Европе. На выставке представлено свыше 2600 участников из 70 стран мира.