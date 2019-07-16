Азербайджан увеличил импорт автомобилей почти вдвое

В январе-июне этого года в Азербайджан импортировано 18 740 единиц автомобилей различного назначения.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет (ГТК), это на 95% или почти вдвое больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки 10 и более человек, включая водителя, выросло на 68,3% – до 101, легковых автомобилей и других моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки людей - в 2 раза – до 16 965, моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки грузов - на 62,9% – до 1 593, моторных транспортных средств специального назначения – на 24,6% – до 81 единицы.