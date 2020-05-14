​Азербайджан увеличил импорт автомобилей на 47%

В январе-апреле этого года в Азербайджан импортировано 17 196 единиц автомобилей различного назначения стоимостью 201,4 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет (ГТК), это на 47% или 5 501 единицу больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки 10 и более человек, включая водителя, выросло на 16 единицы или 30,2% – до 69 единиц (7,4 млн долларов США), легковых автомобилей и других моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки людей - на 5 406 единицы или 50,9% - до 16 020 единиц (99,4 млн долларов США), моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки грузов – на 344 единиц или 86,7% - до 1 048 (10,5 млн долларов США), моторных транспортных средств специального назначения сократился на 3 единицы или на 10,7% - до 59 единиц (5,6 млн долларов США).