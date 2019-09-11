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Шахин Мустафаев: Азербайджан может удвоить экспорт фруктов и овощей в Россию

Азербайджан может удвоить экспорт фруктов и овощей в Россию

"Анализ, проведенный в рамках азербайджано-российской межправительственной комиссии, показывает, что Азербайджан может удвоить экспорт фруктов и овощей в Россию почти вдвое".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев.

По его словам, это возможно с позиции потенциала азербайджанской экономики и возможностей российского рынка.

Он отметил, что в прошлом году азербайджанские производители фруктов и овощей экспортировали в Россию 555 тыс. тонн продукции: "Полагаем, что сегодня мы можем увеличить этот показатель как минимум вдвое. У нас есть возможность довести эти объемы до миллиона тонн".

Министр сказал, что создание логистического центра в Екатеринбурге сделает возможным реализацию этой идеи.

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