Азербайджан импортировал 7 тонн адыгейского сыра

Первая партия сыров из адыгейского Красногвардейского молочного завода весом 7 тонн поставлена в Азербайджан.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом рассказал глава Адыгеи на Международной научно-практической конференции «Адыгейский сыр: история, традиция, инновации» Мурат Кумпилов.

«С 2012 года Красногвардейский молочный завод экспортирует сыр в Германию, за последние годы предприятием реализовано более 170 тонн продукции. В 2019 году география экспорта расширилась: теперь сыр поставляется в Азербайджан и Объединенные Арабские Эмираты. На данный момент в Азербайджан экспортировано 7 тонн адыгейского сыра, в ОАЭ – 12 тонн», - сказал Кумпилов.

Отметим, что в июле 2019 года завод заключил договор с дистрибьютором из Азербайджана. В Азербайджан поставляется вся линейка мягких рассольных сыров Красногвардейского молочного завода.