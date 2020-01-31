Азербайджан и Украина обсудили разработку совместных проектов

В Киеве состоялось очередное, 12-ое по счету, заседание совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Азербайджан-Украина, сообщает Report со ссылкой на сообщение посольства Украины в Баку.

В ходе заседания, которое прошло с 29 по 31 января в здании Торговой палаты Украины, представители украинских и азербайджанских предпринимательских организаций обсудили ряд вопросов экономического сотрудничества, в частности, вопрос развития малого и среднего бизнеса. Стороны также обсудили вопросы реализации амбициозных совместных проектов в сфере торговли, инвестиций, в топливно-энергетическом и транспортных секторах, а также в туризме.

Азербайджан и Украина признали важность создания благоприятных условий для обеспечения транспортных связей между странами в рамках создания транспортных коридоров.

Стороны также обсудили перспективы участия бизнес обеих стран в реализации совместных проектов, направленных на развитие объектов инфраструктурных объектов в Украине и Азербайджане.

Посол Украины Владислав Каневский отметил, что Азербайджан является ключевым партнером Украины в регионе Южного Кавказа. Он подчеркнул, что за последние три года наблюдается тенденция по восстановлению положительных объемов взаимного товарооборота.

Участникам был также представлен проект логистического центра в Баку для реализации всех торгово-экономических операций между двумя странами.

Наряду с этим в рамках комиссии также прошли переговоры между представителями бизнес-кругов обеих стран в формате B2B.