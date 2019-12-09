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Между Азербайджаном и Россией подписан ряд документов

Азербайджан и Россия подписали ряд документов

По итогам прошедшего в понедельник в Баку XVIII заседания азербайджано-российской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству подписан протокол.

Как сообщает Report, в рамках заседания межправкомиссии также подписаны Программа сотрудничества в агропромышленном комплексе на 2020-2022 гг. и Программа сотрудничества в области туризма на 2020-2022 гг.

Документы подписали сопредседатели межправкомиссии - с азербайджанской стороны вице-премьер министра Шахин Мустафаев, а с российской - министр экономического развития РФ Максим Орешкин. 

На сегодняшний день между двумя странами подписаны свыше 200 документов, охватывающих различные сферы.

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