Азербайджанский инвестиционный проект награжден в Лондоне

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ В Лондоне в рамках премии European Property Awards состоялась церемония награждения профессионалов сферы недвижимости. Компания Azmont Investments получила награду European Property Awards в Лондоне за проект Portonovi, являющимся самым значительным азербайджанским зарубежным проектом ненефтяного сектора. Azmont Investments была удостоена самой высокой награды премии - Five Star Awards в категориях "Архитектура смешанного использования для Черногории" и "Разработка смешанного использования для Черногории" за проект Portonovi.

Об этом сообщает Report со ссылкой на компанию.

"Мы гордимся честью быть удостоенными таких высоких наград, это отличная мотивация, но мы также осознаем, что высокое признание возлагает на нас и наших партнеров дополнительную ответственность. Оценка и внимание со стороны лидеров отрасли и экспертов – это, безусловно, дополнительный стимул следовать нашему видению и далее развивать проект Portonovi как воплощение эксклюзивности и роскоши, вдохновляющих всех гостей одного из красивейших мест Черногории", – заявил председатель Azmont Investments Ахмет Эренток.

European Property Awards открыт для профессионалов из разных стран в сфере жилой и коммерческой недвижимости. Данная премия функционирует уже 26 лет и оценивает самые лучшие достижения компаний, функционирующих в сфере недвижимого имущества. В жюри конкурса входят 70 независимых профессиональных экспертов, которые оценивают проекты по таким критериям, как дизайн, качество, уровень сервиса, инновации, оригинальность, соответствие принципам устойчивого развития.

Portonovi – многофункциональный люксовый курорт, расположенный между морем и горой на берегу Черногории. Проект реализуется с 2012 года одним из ведущих инвесторов Черногории – компанией Azmont Investments.

Azmont Investments – компания, основанная в Черногории со стороны компании - Azerbaijan Global Investments (консорциум ведущих азербайджанских инвестиционных компаний). Растущий курорт Portonovi, стоимость которого составляет 650 млн евро, разработан Azmont Investments с 2012 года, когда компания вошла на рынок Черногории.