Азербайджанский бизнесмен принял участие на дне рождения Месси

Известный азербайджанский бизнесмен Аднан Ахмедзаде принял участие на дне рождения легенды футбола Лионеля Месси.

Известный азербайджанский бизнесмен Аднан Ахмедзаде принял участие на дне рождения легенды футбола Лионеля Месси.

Как сообщает Report, об этом А.Ахмедзаде поделился в Instagram.

Отметим, что аргентинский нападающий подписан на страницу азербайджанского предпринимателя в данной соцсети.

Согласно информации, для участия в торжестве наш соотечественник побывал в аргентинском Росарио, родном городе футболиста. Как видно из кадров, А.Ахмедзаде подарил имениннику азербайджанский ковер.

Напомним, что 24 июня Месси исполнилось 36 лет.