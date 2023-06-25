Азербайджанский бизнесмен принял участие на дне рождения Месси

Известный азербайджанский бизнесмен Аднан Ахмедзаде принял участие на дне рождения легенды футбола Лионеля Месси.
Как сообщает Report, об этом А.Ахмедзаде поделился в Instagram.
Отметим, что аргентинский нападающий подписан на страницу азербайджанского предпринимателя в данной соцсети.
Согласно информации, для участия в торжестве наш соотечественник побывал в аргентинском Росарио, родном городе футболиста. Как видно из кадров, А.Ахмедзаде подарил имениннику азербайджанский ковер.
Напомним, что 24 июня Месси исполнилось 36 лет.