Азербайджанские вина представлены в Китае

В китайских городах Нанкин и Сиань прошли мероприятия, направленные на популяризацию азербайджанских вин.

Об этом Report сообщили в Министерстве экономики.

Мероприятия прошли при организации Торгового представительства Азербайджана в Китае и азербайджанских торговых домов, действующих в Нанкине и Сиане.

Цель проведения мероприятий - продвижение азербайджанских вин на китайском рынке, содействие увеличению экспортного потенциала Азербайджана и расширение возможностей выхода на внешний рынок.

Китайским импортерам и покупателям вина предоставили информацию о древней истории азербайджанского виноделия, а также о текущей работе по развитию этой отрасли в стране. В рамках мероприятий состоялись мастер-классы и дегустация вин, были обсуждены возможности сотрудничества с потенциальными китайскими партнерами.