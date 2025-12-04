Азербайджанские вина представлены в Китае
В китайских городах Нанкин и Сиань прошли мероприятия, направленные на популяризацию азербайджанских вин.
Об этом Report сообщили в Министерстве экономики.
Мероприятия прошли при организации Торгового представительства Азербайджана в Китае и азербайджанских торговых домов, действующих в Нанкине и Сиане.
Цель проведения мероприятий - продвижение азербайджанских вин на китайском рынке, содействие увеличению экспортного потенциала Азербайджана и расширение возможностей выхода на внешний рынок.
Китайским импортерам и покупателям вина предоставили информацию о древней истории азербайджанского виноделия, а также о текущей работе по развитию этой отрасли в стране. В рамках мероприятий состоялись мастер-классы и дегустация вин, были обсуждены возможности сотрудничества с потенциальными китайскими партнерами.